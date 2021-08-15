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Karar verildi! Hadise'nin O Ses Türkiye'deki akıbeti belli oldu!
Son olarak 'O Ses Türkiye Rap' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise'nin, 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda olup olmayacağı merak ediliyordu. Ünlü şarkıcının yarışmadaki geleceği belli oldu.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonda Tv8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmada; jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da bir hayli merak ediliyor.