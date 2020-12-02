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Karar verildi! Değişti, Artık...

Karar verildi! Değişti, Artık... Corona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış, yeni tedbirler alınmasını kaçınılmaz kıldı. Kamu kuruluşlarında mesai saatleri değiştirildi. 
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