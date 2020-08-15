Karantinadaki Covid 19 vak'alarına sıkı markaj

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina altındaki hastaların takibi ve denetimi için izleme timleri kuruldu. Sağlık Müdürlüğü uhdesinde polis ekipleriyle birlikte görev yapan timler, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp, karantina altındaki Covid hastalarının evde olup olmadıklarını denetliyor.

Yeni normalleşme sürecinin ardından Covid 19 vak'alarının artmasının üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda her geçen gün yeni kararlar açıklanıyor. Yeni normalleşme ile birlikte il genelinde düğünler 2 saate indirilirken pek çok iş yerine kısıtlamalar getirilip tedbirler arttırıldı.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedavisinin ardından evlerinde karantina altında tutulan Covid 19 hastalarını da sıkı markaja aldı. Polis ekipleri ile birlikte mahalle mahalle sokak sokak gezen filyasyon ekiplerine yardımcı olmaları için oluşturulan izleme timleri, Yıldırım ilçesinde karantina hastalarının evlerine gidip evde olup olmadıklarını denetledi. Yapılan denetimde, İl Sağlık Müdürlüğü’nden evlerinde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerini alan ekipler, bu kişilerin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığını takip ederek, gerekli bilgilendirmelerde bulundu.