Karantinada sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte karantinadan kaçanların ödeyeceği ceza

Karantinada olması gerekirken sokakta gezenler toplum sağlığını da riske atıyor. Filyasyon ekipleri izole olması gerekenlerin yüzde 65'inin evinde olmadığını tespit etti. Karantinadan kaçanlar ise başkasının kimliğini kullanma, cep telefonlarını evde bırakma gibi yöntemleri kullanarak HES uygulamasını da atlatabileceklerini düşünüyorlar. Ancak polis kontrolünde tespit edildiklerinde, para cezası uygulanıyor ve dava açılıyor. Yakalananlar ise yurtlara gönderiliyor. Peki, Karantinada sokağa çıkma cezası ne kadar? Karantinadan kaçmanın cezası ne? İşte karantinadan kaçanların ödeyeceği ceza ve yargı süreci...

Karantinada olması gereken pek çok kişi sokaklarda geziyor. Uygulanan para cezaları ve hapis cezası da karantinadan kaçmalarına engel olamıyor. Düzenli ziyaretlerini gerçekleştiren Filyasyon ekipleri, karantinada olması gerekenlerin yarısından fazlasını evlerinde bulamıyor. Peki, Karantinada sokağa çıkma cezası ne kadar? Karantinadan kaçmanın cezası ne? Karantinadan kaçanların ödeyeceği ceza miktarı ne? Yartı süreci nasıl işliyor? İşte detaylar...

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Koronavirüs teşhisi konanlara 10, temaslılara 14 günlük karantina şartı var. Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların evlerinde kendilerini karantinaya alıp almadıklarını yetkililer denetledi. Filyasyon ekipleri yaptıkları çalışmada karantinada olması gerekenlerin evlerinde bulunmadığını tespit etti. Karantinada olması gerekenlerin yüzde 65'inin dışarıda günlük hayatlarına devam ettikleri ortaya çıktı.

KARANTİNADA SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Karantinadan kaçanların çoğu da polis kontrollerinde yakalanıyor. Yakalananlara 3 bin 150 lira ceza uygulanıyor. Aynı zamanda yakalananlar, 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Cezai işlemin ardından yurtlara gönderiliyorlar.

YURTTA KALANLAR KONAKLAMA ÜCRETİ ÖDÜYOR!

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre evde izolasyon ve karantina kurallarını ihlal eden kişilerin yurt ve pansiyonlara yerleştiriliyor. İzolasyon ve karantinayı ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Bu kişiler hakkında, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca adli işlem yapılıyor.

Yurtlarda kalacak kişilerden günlük 80 lira konaklama bedeli bununla birlikte toplam ücrete ek 25 lira temizlik malzemesi bedeli alınıyor. Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini de İl Hıfzıssıhha Kurulları belirliyor.

Ayrıca, Koronavirüs nedeniyle kesilen cezalarda indirim ve af da uygulanmıyor.