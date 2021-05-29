Karantina süresi uzatıldı mı? Temaslı karantina süreci kaç gün oldu? İşte yeni karantina süresi ve Temaslı Takibi Rehberi!

Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, koronavirüs varyantlarının yayılımının önüne geçmek için 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelleyerek yakın temaslıların karantina süresini değiştirdi. Son güncellemeye göre, yakın temaslı ve aşılı temaslılarda karantina süresi uzatıldı. Peki, Temaslı karantina süreci kaç gün oldu? İşte yeni karantina süresi!

Sağlık Bakanlığı'ndan temaslı takibi ile ilgili yeni bir karar aldı. Bakanlık Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncelleyerek yakın temaslıların ve temaslı aşılıların karantina süresini değiştirdi. Peki, Peki, Temaslı karantina süreci kaç gün oldu? İşte yeni karantina süresi!

YENİ KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi.

YAKIN TEMASLILARA KAÇ GÜN KARANTİNADA KALACAK?

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.

Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.

Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

AŞILILAR TEMAS HALİNDE KAÇ GÜN KARANTİNADA KALACAK?

Son güncellemeyle ilgili aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu., yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.