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Karantina kuralları ihlal ediliyor! 300 binden fazla kişi...

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 17:46

İngiltere'ye yurt dışından gelen 300 binden fazla kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.


BBC'nin elde ettiği verilere göre, mart ve mayıs ayları arasında,  Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden 301 bin 76 vaka müfettişlere iletildi.
 
Hükümet ise bunlardan kaçının kuralları ihlal ettiği veya  izlenemediğine dair açıklama yapmadı.
İçişleri Bakanlığı, kurallara uymadığından şüphelenilen tüm yolculara  ev ziyaretleri yapma planlarını sürdürdüğünü belirtti.
 
Muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick  Thomas-Symonds, BBC tarafından elde edilen rakamların hükümetin "gevşek sınır  politikası" hakkındaki en kötü korkuları doğruladığı değerlendirmesinde bulundu  ve bakanlığı "ağır ihmalle" suçladı.
 
 İngiliz hükümeti, bu yılın başlarında Kovid-19 önlemleri kapsamında  yurt dışından gelen kişilere yönelik yeni kurallar getirdi.
 
Bu kapsamda, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin  yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere 3 gruba  ayırdı.
 
"Trafik ışığı sistemi" adı verilen ve 3 haftada bir güncellenen  listeye göre, "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz  vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar, hükümetin belirlediği ve  ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.
 
"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste  10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8.  günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.
 
 "Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere  ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları  PCR testi sonucu talep ediliyor.
 
  
 

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