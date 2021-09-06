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Karantina kararı! Valilik duyurdu

AA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 14:53 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 14:53

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 315 evde karantina başlatıldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
 
Buna göre, farklı mahallelerdeki 315 ev karantinaya alındı.

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