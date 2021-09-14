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Karantina kararı! Korona alarmı verildi, 10 gün sürecek

AA |  14 Eylül 2021 Salı - 13:45 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 13:56

Karantina kararı alındı. Resmi açıklama yapıldı. Aşılama oranın en düşük olduğu illerden biriydi. Kırmızı kategoride bulunan Mardin'de aşı seferberliğinin ardından karnatina uygulaması başlıyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 9 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.


Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplumsal  bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk  oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem,  Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde Kovid-19  tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
 
Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları  kapattı.
 
 
  
 
 

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