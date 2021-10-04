Karantina kaç gün oldu? Aşısızların ve öğrencilerin karantina süreleri kısaldı mı?

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süresi yeniden güncellendi. Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi. Aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi merak ediliyor. Peki, Karantina kaç gün oldu? Pozitif vaka karantina süresi kaç gün? Aşısızlar ve öğrencilerin karantina süresi kaç gün? İşte karantina süresi ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncelledi. Aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi değişti.

AŞISIZLAR VE ÖĞRENCİLERİN KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin Karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

KARANTİNA KAÇ GÜN?

Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 14. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, 10. gün yapılan PCR testi sonucuna göre 10. günün sonunda 11. günden itibaren karantina sonlandırılır. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, yapılabilir. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 10 günden önce sonlandırılamaz.

Korona testi sonucunuz pozitif ise,

Eğer semptomunuz yoksa veya hastalığınız hafif ise (evde tedavi aldıysanız veya hastanede 24 saatten kısa süre yattıysanız) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.

Eğer hastanede yatarak tedavi olduysanız (hastanede 24 saatten uzun süre yatmanız gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 14 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.

Eğer yoğun bakımda yatarak tedavi olduysanız veya bağışıklık sisteminizi baskılayan ek bir hastalığınız varsa test verdikten sonra izolasyon süreciniz başlar ve 20 gün süre ile izolasyonda kalırsınız.