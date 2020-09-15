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Karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

15 Eylül 2020 Salı - 11:43 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 11:43

İstanbul'da karantina ihlali yapanlar polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi.


İstanbul'da evde izolasyon kurallarını ihlal eden corona virüs hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.
 
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi.
 
KİMİLERİ KENDİ İSTEĞİYLE YERLEŞTİRİLDİ
 
Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.  Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.
 
 

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İstanbul karantina yurt
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