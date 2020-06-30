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Karantina Hadise'ye yaradı!

30 Haziran 2020 Salı - 12:58 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 12:58

Oyuncu Kaan Yıldırım ile 5 aydır aşk yaşayan Hadise, yeni tarzıyla dikkat çekerken, verdiği kilolarla da herkesi şaşırttı. Hadise'nin son paylaşımlarına beğeni yağdı.


Kaan Yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan Hadise, karantina döneminde adeta eridi. Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken güzel popçu, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti.
 
Pandemi döneminde spor ve diyeti aksatmayarak 8 kilo veren Hadise, beğeni topladı.Karantina döneminde sık sık sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Ulus'taki sitesine giden Hadise'nin lüks aracı ve plakasını gazeteciler ezberlemişti.
 
Siteye her girişinde görüntülenen Hadise, çareyi yeni araç almakta bulmuştu.
 
 

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