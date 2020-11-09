Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultayında yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezinde 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, ortak basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, kendileri açısından görüşmenin çok değerli olduğunu ifade ederek, "Covid-19'u, İzmir 'deki depremi, bir şekilde Türkiye'nin gündeminde olan konuları görüştük. Karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Kendilerine yürekten teşekkür ederim" dedi. Kılıçdaroğlu, 2018 yılının mayıs ayında İstanbulda Türkiyenin içinde bulunduğu ekonomik krizin eşiğini anlattığına dikkat çekerek, "Ve Türkiyenin bunu aşması için yani krizin derinleşmemesi için neler yapılması gerektiğini 13 madde halinde saydım. Hiçbir zaman iktidarı da eleştirmedim. 'Kriz geliyor, kriz büyüyecek; şu önlemleri alırsanız, Türkiye rahatlayabilir, bu krizi aşabilir' dedim. Tam tersine eleştiri aldım. 2020 yılının mayıs ayında ekonomik buhrandan nasıl çıkabilirizi de anlattım. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde herkesin barış içerisinde yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: FARKLI DÜŞÜNCELERİMİZ OLABİLİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Kongreden sonra daha erken gelmeyi ve tebrik etmeyi arzu etmiştik; ama bizim de gerek mekanla ilgili olan bazı meselelerimiz; yerleşmemiz bunu biraz geciktirdi. Ama hiç olmamasından geç olması daha uygundur diye bugün ziyaret etme imkanını bulduk. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Ülkemiz zor bir dönemde geçiyor. Bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz, hissediyoruz. Elbette bu problemlerin hepsinin üstesinden gelmeye ihtiyacımız var. Bunun için de diyaloğa ihtiyacımız var. Problemler karşısında farklı politikalarımız, düşüncelerimiz olabilir. Ama siyasi partiler olarak bu düşünceleri paylaşmak bizim bir zenginliğimiz olarak kabul edilmeli. Ve elbette farklı düşünceler karşısında biz de kendi fikir ve düşüncelerimizi yeniden tarif etmeye zaman zaman ihtiyaç duyabiliriz. Bundan dolayı ben gösterdikleri ev sahipliklerinden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na da teşekkürü bir görev biliyorum" diye konuştu.