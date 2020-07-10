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Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını değerlendirdi

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 18:00 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 18:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yönündeki Danıştay kararını takdirle karşıladığını ifade etti.


Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete  açılması kararını değerlendirdi.
 
Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan  Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür  ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski  hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale  olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var  olan arzusu yönünde alınmış bir karardır."

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