Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte personel alımı şartları!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni ve diğer kadrolarda sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor. Üniversitenin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni ve diğer sağlık personeli kadroların personel alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklar. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, tecrübe belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekiyor. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar https://kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklar. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecek. İlgili komisyonca evrak incelemesi adayın online başvuruda eklediği belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacak. İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI!

Başvuracak adayların ilanda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekiyor. Adayların, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Lise mezunları için 2020 KPSSP94, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türü esas alınacak. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin ( Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekiyor. Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca, adaylardan yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi isteniyor. İlanda, başvuracak adaylara şu uyarı yapıldı:

"Adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar."

KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecek başvuruların sonuçları başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitenin www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacak.