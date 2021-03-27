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Karaman'da kayıp gençte günler sonra flaş gelişme! Askeri helikopter harekete geçti...

DHA, AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 13:36

Gelen son dakika haberine göre; Karaman'da, araçlarının kara saplanmasıyla mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp Ege Kabalak'a (26) arama- kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde Mersin'in Cehennem Deresi Milli Parkı bölgesinde askeri helikopterle ulaşıldı. Kabalak, halatla yukarı çekilerek kurtarılıp, Mersin'in Çamlıyayla ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Karaman'da 3 gün önce yoğun kar yağışı ve tipi  nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan  ayrılarak kaybolan genç kurtarıldı. 
 
Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın (26) cep  telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu  kuruldu.
 
Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim  şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Kabalak’ın cep telefonu  sinyaline ulaşıldı.
 
Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara  yolundan yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler,  telefonda görüştü.
 
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep  edildi.
 
Hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere kara yoluyla  ulaşan AFAD ekipleri gence ulaştı.
 
Sağlıklı olduğu öğrenilen genç, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki  Entegre Devlet Hastanesine götürüldü.
 
 
Olay
Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege  Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla  Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken,  yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş,  aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.
 
Bölgede çalışan ekipler, gece hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık  nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalara çevre illerden  AFAD ve jandarma ekipleri ile Çat köyü sakinleri de katılmıştı.

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