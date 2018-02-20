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Karakoldan çıkarıp döve döve öldürdüler

20 Şubat 2018 Salı - 14:53 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 14:53

Hindistan'da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldüren 2 kişi oldukça büyük bir kalabalık tarafından karakoldan zorla çıkarıldı. Bin kişilik grup zanlıları döve döve öldürdü.


Hindistan'ın kuzeybatısında Arunaçal Pradeş eyaletinde  5 yaşındaki kızın katil zanlıları linç edildi. 
 
Polis yetkilisi Apur Bitin, yaptığı açıklamada, Tezu kentinde yaklaşık  bin kişilik bir grubun 5 yaşındaki kıza  tecavüz edip öldürdüğü iddia edilen iki  şüpheliyi karakoldan zorla çıkardığını belirterek öfkeli kalabalığın iki şüpheliyi döverek öldürdüğünü kaydetti.
 
Bitin, olayda 15 polis memurunun yaralandığını söyledi.
 
Tezu kenti yakınında yer alan Namgo köyünde 12 Şubat'ta 5 yaşındaki  kız çocuğu tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.
 
Hindistan'da uygulanan sert yasalara rağmen, kadınlara yönelik  şiddette artış olduğu ifade ediliyor.
 

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