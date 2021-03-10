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Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetti

10 Mart 2021 Çarşamba - 2:00 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 2:02

Eski model Karahan Çantay'ın (47) Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.


Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor.
 
Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı.
 
‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.
 
 
Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.
 
Karahan Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankeniydi. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı.
 

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