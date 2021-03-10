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Karahan Çantay öldü mü? Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında?

10 Mart 2021 Çarşamba - 9:22 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 9:22

1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay (48), Tayland'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında?


Mr. Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen ve 2000 yılında Tayland’a yerleşen Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti. 90’lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay’ın cenazesinin Türkiye’ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı. Tayland’da matematik öğretmenliği yapan Çantay 2015’te İstanbul ziyaretinde “En popu¨ler oldugˆum do¨nemde is¸imi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konus¸urum belki” demişti. Peki, Karahan Çantay kimdir, kaç yaşında?

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 1990'lı yıllarda en ünlü erkek modeller arasında yer almaktaydı. Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Katıldığı yarışmada derece aldı. Birçok ünlü isimle birliktelikler yaşadı ve medyatik olduğu dönemde uyuşturucu ticaretinden yargılanarak cezaevine kondu. 

ADI SİBEL CAN’LA AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.

Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı. Çantay’ın o dönemde Sibel Can’ın Hakan Ural’la olan evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.

 

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