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Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye getirildi.

Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.
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