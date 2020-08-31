Süper Lig hazırlık maçları devam ediyor. Süper Lig hazırlık maçlarında bugün Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 11 Eylül'de başlayacak . Süper Lig’in başlamasına günler kala hazırlık maçları yapılıyor. Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Alanyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkan Karagümrük bu maçta 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor ise Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ile 2 hazırlık maçı oynadı. Rizespor'u 3-0 yenen Alanyaspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyapor Karagümrük hazırlık maaşı ne zaman, saat kaçta, canlı izlenebilecek mi?

KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük ve Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma, 31 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın henüz hangi statta oynanacağı bilinmiyor.

HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Karagümrük ve Alanyaspor arasında 31 Ağustos Pazartesi saat 17.00'de oynanacak hazırlık maçı, televizyon kanalından yayınlanmayacak.