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Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen sanatçı Mehmet Ertuğ hayatını kaybetti

AA |  23 Mayıs 2021 Pazar - 0:18 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 0:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ismi Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen gölge oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ hayatını kaybetti.


Gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist ve emekli öğretmen olan  Ertuğ, bir süredir Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavi  görüyordu.
 
Ertuğ'un cenazesi, Lefkoşa Mezarlığı'nda, Kovid-19 salgınıyla mücadele  tedbirleri çerçevesinde yakın ailesinin katıldığı törenle toprağa verildi.
 
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İdris Demirsöz, gölge oyunu  ustası Mehmet Ertuğ'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
 
Demirsöz, mesajında, "Yazar, filatelist, emekli öğretmen, Kıbrıs Türk  gölge oyunu ustası Mehmet Ertuğ'un aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrenmiş  bulunuyoruz. Değerli sanatçımız usta Mehmet Ertuğ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve  sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
 
Mehmet Ertuğ kimdir?
 
Mehmet Ertuğ, 14 Mart 1939'da Yiğitler köyünde doğdu. 1957'de Kıbrıs  Türk Lisesi ticaret bölümünden mezun olan Ertuğ, Güzelyurt Öğretmen Kolejini  bitirdi.
 
Ertuğ, burslu eğitim aldığı Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat  Bölümü'nden 1961'de mezun oldu ve öğretmenliğe başladı, 1986'da da emekliye  ayrıldı.
 
Filatelinin gelişmesi için oluşturulan Kıbrıs Türk Filateli Derneğinin  kurucularından olan Ertuğ, bu alanda kitaplar yayımladı.
 
 
Ertuğ, katıldığı pul sergilerinde ödüller, madalyalar aldı, çeşitli  dergilerde filatelik makale ve araştırma yazıları yayımlandı.
 
KKTC'de Karagöz ve Hacivat gölge oyununun temsilcisi olan Ertuğ,  meddah olarak da gösteriler yaptı, 1993'te yayımlanan Geleneksel Türk Tiyatrosu  adlı yapıtıyla bu alandaki hizmetini pekiştirdi.
 
Ertuğ, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneğinin 2017'de verilen Altın  Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri'nde gölge oyunu kategorisinde ödüle layık görüldü.
 
Birth Of A State With Postmarks (1979), Atatürk Flamları  (Türkçe-İngilizce 1981), Doğuş (Türkçe-İngilizce 1985) ve Geleneksel Türk  Tiyatrosu (1993) Ertuğ'un eserleri arasında bulunuyor.
 
Ertuğ, 5-6 yaşlarındayken köylerine gelen gölge oyunu sanatçılarından  etkilenerek, Karagözcülerin en meşhuru Molla Hasan'dan gördüklerini taklit etti  ve gölge oyununu öğrenmeye başladı.
 
Lisede Türkçe öğretmenliği yaptığı dönemde, okul müdürünün talebi  üzerine Karagöz ve Hacivat oyununu öğrencilerle tiyatro olarak sergileyen  Ertuğ'un performansı beğenildi.
 
 Ertuğ, bunun üzerine Karagöz ve Hacivat'ın suretlerini temin etti ve  gölge oyunculuğuna başladı. Ertuğ, uzun yıllar Lefkoşa Büyükhan'da Karagöz ve  Hacivat oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sundu.
 

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hacivat Mehmet Ertuğ Karagöz ve Hacivat
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