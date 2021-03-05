Karadutun kilosu 15 lira!

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde karadut üreticisi, yılın ilk hasadının heyecanını yaşıyor. Geçen yıla oranla bu yıl yaklaşık 20- 25 gün önce hasat edilen karadutun kilosunu 15 TL'den sattıklarını belirten üretici Halil Akyürek, hem veriminden hem fiyatından memnun olduklarını söyledi. 2 dönümlük serasından bu yıl yaklaşık 6 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerinin altını çizen Akyürek, yaklaşık 3 ay boyunca günlük 250- 300 kilogram toplayacakları karadutu, paketler halinde Türkiye’nin çeşitli yerlerine göndereceklerini belirtti.

Bu yıl hasada bir ay erken başladıklarını dile getiren Akyürek, "Hasada her yıl mart ayında başlarken, bu yıl şubat ayında başladık. Erken hasat ettik ama ağacın verimi ve lezzeti daha güzel. Talep çok güzel, iyi ki karadutu dikmişiz. Alternatif bir ürün oldu. Masrafı az ama işçiliği çok. Verimden çok memnunuz. Şu anda ürünü 3 günde bir topluyoruz. Şu anda iç pazara gidiyor ama pandemi biraz rahatlarsa İran ’a göndermeyi de istiyoruz. Ama iç pazarda da sıkıntımız yok, duta talep çok fazla. Özellikle bölgemizde Rusların da bulunması bizleri daha da mutlu etti çünkü onlardan da talep oldukça yoğun, bir alan bir daha alıyor pazarlarımızda" diye konuştu.

'DOĞAL YOLLARDAN YETİŞİYOR'

Üretici Ayşe Akyürek ise sebzeye oranla karaduttan daha iyi verim aldıklarının belirterek, "3 yıldır dut yapıyoruz. Daha önce domates, salatalık, biber hepsini yaptık ama en iyisi dut geldi bize. Dutun işçiliği çok belki ama çok keyifli. Bir yandan toplayıp, bir yandan yiyoruz. İlacı yok, gübresi yok. Kışın ortasında olan çok lezzetli ve herkesin alıp yiyebileceği bir meyve. Biz dalından kopartıp gönül rahatlığı içerisinde yiyebiliyoruz. Siz de gönül rahatlığı içerisinde tüketebilirsiniz" dedi.