Karadutun bilinmeyen 5 mucizevi faydası

Besin değeri ve sağlık yararları nedeniyle son yıllarda sıkça tüketilen karadut bağışıklık sisteminin de en büyük destekçisi. Özellikle koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte uzmanlar bağışıklığımızı korumamız için karadutun tüketilmesini öneriyor. Virüse karşı kalkan görevi gören karadutun faydalarını Diyet ve Beslenme Uzmanı Esra Şahin anlattı.

Bahar aylarında dalları rengiyle süsleyen karadutun faydaları saymakla bitmiyor. Geçmişten günümüze kadar birçok hastalığa tedavi olarak da kullanılan karadut meyvesi bağışıklık sisteminin de en büyük destekçilerinden. Bağışıklığı güçlendiren, kolesterol içermeyen karadutun faydalarını Diyet ve Beslenme Uzmanı Esra Şahin anlattı.

HIZLI KİLO VERMEYİ SAĞLAR

100 gramında yalnızca 44 Kcal bulunan karadut, yaz meyveleri arasında düşük kalorisi ile harika bir tercihtir. Meyve şekerinin düşük olması nedeniyle kan şekerinin stabil kalmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek seviyedeki lif ile kabızlığı önler, sindirim sisteminin sağlık lı çalışmasını destekler.

HASTALIKLARA KARŞI SAVAŞ AÇAR

Karadutun 100 gramında yaklaşık 10 miligram C vitamini bulunur. C vitamini Covid-19’dan korunmak için en önemli silahlarımızdan biridir. Bu yüzden karadut yazın gelmesi ve yasakların azalması ile birlikte bağışıklığımızı korumamız için harika bir C vitamini kaynağıdır. Karadut, diyabeti önler ve kansızlığı giderir.

GENÇLEŞTİRİR VE GÜZELLEŞTİRİR

İçeriğindeki C vitamini ve demir halsizliği giderir, cildin yumuşacık ve pırıl pırıl olmasını sağlar. Karaduta mor- kara rengi veren flavonoidler yaşlanma karşıtıdır. Karadutun içeriğindeki kalsiyum ile ağız ve diş sağlığını koruma konusunda da önemli roller üstlendiğini söylemeden geçmek olmaz.

ANTİOKSİDAN İÇERİĞİYLE KANSERİ ÖNLER

Karadut, vücudu birçok kanser türüne yakalanma riskinden koruyor, var olan hastalıkların iyileşmesine destek oluyor. Güçlü antioksidan özelliği göstermesi ve damarlarımızı tıkayabilecek serbest radikallerle mücadele edebilmesi sayesinde kan, vücudumuzda rahat bir şekilde dolaşma imkanı buluyor.

KOLESTEROLÜ YOK EDER VE KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kolesterol içeriği 0 olan karadut, lif içeriğinin yüksek, şeker oranının oldukça düşük olması nedeniyle kan yağları oluşumunu önler. İçeriğindeki A, B, C, E ve K vitaminleri sayesinde kan kolesterol seviyesini düzenler, kan basıncını dengeler, pıhtılaşmasını engeller. Böylece kalp krizi ve felç gibi ciddi kalp ve damar rahatsızlıklarını önler.