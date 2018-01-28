Karadenizli balıkçıların kefal sevinci

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmek tekneleri ile Karadeniz 'e açılan ve istenilen avcılığı bir türlü yapamayan balıkçılar, limana 2 ton kefalle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de fırtına sonrası böyle bir balığın yakalanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Balıkçıların has kefal dedikleri balık türünden 2 ton yakaladığını belirten Kayhan, "Bu yoklukta bu balık büyük bir berekettir ve yakalanması bizi mutlu etti. Balıkçı arkadaşlarımız vatandaşlara kilosunu 10 liradan verdiler. Bu balık en azından vatandaşların balık ihtiyacını kısmen karşılayacaktır. Bu balık durgun havalarda sürü halinde gezer. Deniz soğuduğundan dolayı bir arada olduğu için kışın yakalanması daha kolay oluyor." dedi.

Kayhan, tezgahlarda balık fiyatlarının geçmiş yıllara göre yüksek olduğunu vurgulayarak, hamsi ve istavritin 20, mezgitin ise 25 ila 30 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.