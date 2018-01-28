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Karadenizli balıkçıların kefal sevinci

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 19:02 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 19:02

Zonguldak'ta av sezonunun kötü gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan kefalle güldü.


1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmek tekneleri ile Karadeniz'e  açılan ve istenilen avcılığı bir türlü yapamayan balıkçılar, limana 2 ton kefalle  dönmenin mutluluğunu yaşadı.
 
Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Karadeniz'de fırtına sonrası böyle bir balığın yakalanmasının  kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
 
 
 
Balıkçıların has kefal dedikleri balık türünden 2 ton yakaladığını  belirten Kayhan, "Bu yoklukta bu balık büyük bir berekettir ve yakalanması bizi  mutlu etti. Balıkçı arkadaşlarımız vatandaşlara kilosunu 10 liradan verdiler. Bu  balık en azından vatandaşların balık ihtiyacını kısmen karşılayacaktır. Bu balık  durgun havalarda sürü halinde gezer. Deniz soğuduğundan dolayı bir arada olduğu  için kışın yakalanması daha kolay oluyor." dedi.
 
Kayhan, tezgahlarda balık fiyatlarının geçmiş yıllara göre yüksek  olduğunu vurgulayarak, hamsi ve istavritin 20, mezgitin ise 25 ila 30 liradan  alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.
 

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