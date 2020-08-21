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Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 sahası hakkında merak edilenler...

21 Ağustos 2020 Cuma - 15:43 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 15:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen müjdeli haberi açıkladı. Erdoğan müjdeyi "Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." diyerek açıkladı. Milyonlarca kişi internette Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 sahası neresi? sorularını araştırıyor. İşte Karadeniz Tuna 1 kuyusu hakkında merak edilenler...


Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Ofisi'nde merakla beklenen müjdeli haberi açıkladı.
 
Erdoğan, "Şimdi müjdemi paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya arama alanında tüm çalışmalar tamamlandı. Aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin muhtemel olduğu görülüyor. Çok daha zengin kaynağın bir parçasıdır." dedi. 
 
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs’ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.
 
TUNA 1 SAHASI NEREDE?
 
Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.
 
Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.
 
Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı Ocak ayında açılmıştı.
 
 
 
 
 
 
 

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