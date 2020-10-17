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Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj gemisi nerede? İşte yeni doğalgaz rezervinin bulunduğu Tuna 1 lokasyonu!

17 Ekim 2020 Cumartesi - 15:53 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni doğalgaz keşfi ile ilgili açıklamaları beklenirken milyonlarca kişi internette Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 sahası neresi? Tuna 1 lokasyonu neresi? sorularını araştırıyor. İşte yeni doğalgaz rezervinin bulunduğu Tuna 1 lokasyonu hakkında merak edilenler...


Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de doğal gaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tuna 1 kuyusunda bulunan yeni doğal gaz miktarını açıklaması bekleniyor. 
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisinde yaptığı yeni doğal gaz keşfi ile ilgili açıklamalarının beklenirken milyonlarca kişi internette Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Tuna 1 sahası neresi? Tuna 1 lokasyonu neresi? sorularını araştırıyor. Peki, yeni doğal gaz rezervinin bulunduğu Tuna 1 lokasyonu nerede? Karadeniz Tuna 1 kuyusu kaç metreküp doğalgaz rezervi bulundu? İşte yeni doğalgaz rezervinin bulunduğu Karadeniz Tuna 1 kuyusu hakkında detaylar...
 
TUNA 1 SAHASI NEREDE?
 
Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.
 
 
FATİH SONDAJ GEMİSİ NEREDE?
 
Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.
 
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs’ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı.
 
Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.
 

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