Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personel alıyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği'nde istihdam edilmek üzere 38 sağlık personeli alacak. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KTÜ personel alımı başvuru şartları...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 38 sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. KTÜ personel alımı ilanına göre, 28 hemşire, 1 laborant, 7 sağlık teknikeri ve 2 röntgen teknisyeni alınacak. Peki, Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KTÜ personel alımı başvuru şartları...

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 38 personel alıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, “Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KTÜ personel alımı ilanına göre, 28 hemşire, 1 laborant, 7 sağlık teknikeri ve 2 röntgen teknisyeni alınacak.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

KTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personel alımı ilanına başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır. KTÜ personel alımı şartları şu şekilde belirtildi:

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak

- Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası

- 2018 (Ortaöğretim) / 2020 ( Ön Lisans-Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

- Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kuruma ibraz edilmek zorundadır.

- Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

- Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.