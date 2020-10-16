Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfi! Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? Türkiye doğalgaz ihracatçısı olabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni müjde için cumartesi gününü işaret etmesi büyük heyecan yarattı. Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı ise internette gündem oldu. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştı. Pek çok kişi de yeni doğal gaz bulundu mu? Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? sorularını araştırıyor. Peki, yeni doğalgaz keşfi Türkiye'yi doğalgaz ihracatçısı yapar mı? İşte yeni doğalgaz keşfi ile ilgili gelişmeler...

Herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın cumartesi günü vereceği müjdeyi bekliyor. Erdoğan, Karadeniz ’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyareti öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih sondaj gemisinin görüntüsünü paylaştı. 'Müjdeler olsun' etiketi ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Önce söktük. Sonra boğazı aştık. Tekrar birleştirdik. Kazdık. Bulduk" ifadeleri üzerine doğalgaz rezervi ile ilgili yorumlarda yapılmaya başlandı. İlk etapta açıklanan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirten stratejistler bu miktarın 800 milyar metreküpe çıkması durumunda Türkiye'nin doğalgaz ihracatçısı konumuna erişebileceğini belirtiliyor. Peki, Yeni doğalgaz rezervi ne kadar? İşte yeni doğalgaz keşfi ile ilgili gelişmeler...

FATİH SONDAJ GEMİSİ'NDEN İKİNCİ MÜJDE GELİYOR!

Karadeniz'den ikinci müjde geliyor. Müjdeyi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Fatih sondaj gemisinin Ağustos ayında Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, yarın ikinci müjdeyi verecek. Yabancı kaynaklar Karadeniz'deki rezerv miktarını 800 milyar metreküp olarak duyurmuştu.

BAKAN DÖNMEZ: "KAZDIK, BULDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edecek. Öncesinde Erdoğan 'yeni müjdeler geliyor' diyerek doğalgaz ile ilgili haberi duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Karadeniz’de doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisini ziyaret edeceğini belirterek, “Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz haberi, milletimizi sevince boğmuştu. Yeni müjdeler geliyor. Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları görecek, hem yeni rezerv miktarını açıklayacağız” demişti.

Tüm Türkiye yeni müjdenin detaylarını beklerken Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den 'müjde' paylaşımı geldi. Bakan Dönmez sosyal medya hesabından "Kazdık, bulduk" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez'in 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaştığı görüntüde ise, Fatih sondaj gemisinin söküm işlemleri ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’e uğurlanması yer aldı.

YENİ DOĞAL GAZ REZERVİ NE KADAR?

Sahayla ilgili diğer bazı ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Gelen bilgiler, çalışmaların ilerlediği yönünde. Kimi kaynaklar rezerv miktarının, 320 milyar metreküpten 400 milyar metreküpün üzerine çıktığı ifade ediyor.

Bölgede, 2021 yılı sonuna kadar ilk 10 kuyunun açılması ve sondaj çalışması yapılması öngörülüyor. Karaya ilk gaz teslimi, 31 Aralık 2023. Tuna-1 kuyusunun içinde yer aldığı Sakarya gaz sahasında, 2025 yılı sonuna dek açılması hedeflenen toplam 30 dolayında kuyudan, 1 Ocak 2026'dan itibaren plato seviyede (en üst noktada) yılda 15 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor.

Ancak, yabancı kaynaklar ilk müjde öncesinde Karadeniz’deki doğalgaz rezervini 800 milyar metreküp olarak duyurmuştu. Dr. Rahmi İncekara, ilk etapta açıklanan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, bu miktarın 800 milyar metreküpe çıkması durumunda ülkemizin doğalgaz ihracatçısı konumuna erişebileceğini söyledi.

Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, bu miktarın 800 milyar metreküpe çıkması durumunda ülkemizin doğalgaz ihracatçısı konumuna erişebileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli derecede bir kaynağa erişmiş olacağını vurgulayan İncekara,“Keşfin Türkiye açısından önemi ekonomik anlamda çok büyük olacak. Çünkü enerjide yüzde 98 oranında dışa bağımlılık söz konusu. Doğalgazın kullanıma sunulmasıyla beraber cari açığın kapanması hatta doğalgaz ihracatıyla beraber cari fazlaya dönüşebilecek bir yapısının da olabileceğini söylemek gerekiyor” dedi.

TL, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANABİLİR

Doğalgaz keşfinin Dolar/TL paritesi üzerinde de olumlu yansımaları olabileceğine değinen İncekara, “Bu keşifle beraber Türkiye'nin ihracatçı konuma gelmesiyle TL, dolar karşısında değer kazanabilir” diye konuştu.

Bir diğer taraftan enflasyonu tetikleyen unsurlardan olan yakıt maliyetlerinin ithalat nedeniyle yüksek olduğunun altını çizen İncekara, “Yakıt maliyetlerinin düşmesiyle beraber enflasyonun da ciddi anlamda azalacağı ifade edilebilir. Ayrıca keşfin olduğu bölgelerde yatırım ve istihdam açısından hareketlenmesi söz konusu olacak” diye görüş belirtti.

İncekara, özellikle Sakarya Havzası'ndan elde edilen doğalgazın çok ciddi anlamda belirli illerde doğalgaz faturalarında indirime kapı açacağını dile getirdi. İncekara, “Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz'deki bir çok ilin bu noktada doğalgazı daha ucuz şekilde kullanması söz konusu olabilir. Bunun ülke geneline de yansıması bekleniyor. Keşfin faturalara yansıması biraz zaman alacak” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE TÜKETİLEN DOĞAL GAZ MİKTARI KAÇ METREKÜP?

Türkiye’de, yıllık 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık toplam gaz talebinin yüzde 25-30'unun yerli üretimden karşılanması anlamına geliyor.