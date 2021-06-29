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Karadeniz'de sıcak saatler! Rus jetleri İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda gemisini taciz etti!

29 Haziran 2021 Salı - 17:55 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 17:55

Gelen son dakika haberine göre Hollanda Savunma Bakanlığı flaş bir açıklama yaparak Rus jetlerinin Karadeniz'de donanma gemilerini taciz ettiğini bildirdi.


Karadeniz'de geçen hafta da Rus ve İngiliz savaş gemileri arasında gerilim yaşanmış; Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurmuştu. İngiltere Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada herhangi bir uyarı atışı yapılmadığını söylemişti.
 

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Karadeniz Rus jeti taciz
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