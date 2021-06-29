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Karadeniz'de sıcak saatler! Rus jetleri İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda gemisini taciz etti!

Karadeniz'de sıcak saatler! Rus jetleri İngiliz savaş gemisinden sonra Hollanda gemisini taciz etti!