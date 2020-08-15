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Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı! Fiyatı 5 lira...

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:07 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 16:07

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının sona ermesiyle birlikte denize açılan Sinoplu balıkçılar bol miktarda palamut avladı.


Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı.Tekneleriyle gece denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle  avladıkları yaklaşık 30 kasa palamutla limana döndü. Balıkçı Emin Galip Çınar, AA muhabirine, çapari sezonunun bereketli  açıldığını söyledi.Karadeniz'in tamamında çaparilere bol miktarda palamut takıldığını  belirten Çınar, "Çaparilerimize takılan palamut bize gösteriyor ki bu sezon balık  bol olacak." dedi.
 
Palamudun tanesi 5-10 liradan satışa sunulduğunu dile getiren Çınar,  "Vatandaşlarımızın palamut hasreti sona erdi. Taze palamutlar şu an itibarıyla  tezgahlardaki yerini aldı. İnşallah av sezonunun açılmasıyla tezgahlarımız çok  daha şenlenecek." diye konuştu.  
 

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