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Karadeniz'de "Sea Breeze-2020" tatbikatı başladı

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:52 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 19:52

Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020" başladı.


Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata  Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan,  İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.
 
Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer  alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın sadece  deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği ifade edildi.
 
  
"Sea Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği  sağlamaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği  belirtildi.

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Karadeniz Ukrayna ABD Sea Breeze-2020
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