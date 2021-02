Karadeniz'de ek tedbirlerle hamsi avı yeniden başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Karadeniz 'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi. Bakanlık, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarının olumsuz etkilememesi için İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 8 Ocak tarihinden itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık bu süreyi iki kez 10ar gün daha uzatarak 1 aya tamamladı.