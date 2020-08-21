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Karadeniz'de doğalgaz keşfi! İşte Türkiye'nin milli araştırma ve sondaj gemileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de büyük bir doğalgaz keşfi yapıldığın açıkladı. Bu keşfi yapan ise yerli ve milli Fatih gemisi. İşte Türkiye'nin milli ve yerli sondaj ve araştırma gemileri...
FATİH SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıkmıştı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıkmıştı. Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.