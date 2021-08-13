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Karadeniz'de büyük felaket! Ölü sayısı yükseliyor...

13 Ağustos 2021 Cuma - 8:23 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 9:11

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlardan sonra dün Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve heyelanlar yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel  nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da  kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 
 
 
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm  kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale  çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
 
 
Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız  hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları  devam etmektedir." bilgisine yer verildi.
 
 
Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama  çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince  sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt  ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği anlatıldı.
 
 
Türk Kızılaya ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın  bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada,  Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği,  afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi.
 
 
Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya bir mobil  mutfak tırının sevk edildiği bildirildi. AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira,  Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan  açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon  lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği,  böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.
 
 
Bartın genelinde elektrik verilmeyen köyün kalmadığı vurgulanan  açıklamada, Kastamonu'da 112, Sinop'ta 86 köyde elektrik bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 70 personelle 833 kişiye  psikososyal destek hizmeti sunulduğu belirtildi. Ayrıca AFAD şu ana kadar Bartın'da 323, Kastamonu'da 925, Sinop'ta ise  472 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.
 
 
Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ilçede  gerçekleştirilen AFAD Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı  açıklamada, afeti yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 
 
Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın  bölgesinden bakanlarla afet bölgelerine intikal ettiklerini belirten Soylu,  Bozkurt'taki tabloyu gördüğünde etkilendiğini dile getirdi.
 
 
Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel  felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi  burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın  bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya  kaldığı risk yüksek." diye konuştu.
 
 
Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil  güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin el birliğiyle çalıştığını  belirterek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını, önemli bir kurtarma faaliyeti  gerçekleştirildiğini söyledi.
 
 
Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti: "Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile  var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum.  Akşam 20.00'ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada  yani Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün.  Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de  arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.
 
 
Bu arada ihbarlar var, bu  ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8  vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk yani bu  ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim,  ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden  sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."
 

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