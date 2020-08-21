Gazetevatan.com » Gündem » Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılacak?
Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna, Karadeniz'de 323 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunun müjdesini verdi. Peki Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılacak? Doğalgazın ne zaman kullanılacağının tarihi belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde'yi açıkladı. Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi' dedi. “Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" ifadesini kullandı.