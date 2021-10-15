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Karadeniz'de araştırıldı! İşte sağlığa en faydalı balık...

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 19:01 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 19:01

Ordu Üniversitesi'nde yürütülen iki yıllık çalışma sonrası Karadeniz'de en çok avlanan balık türlerinden hamsinin biyoaktif özelliğinin yüksek olduğu belirlendi.


Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünce bölgede en çok avlanan  hamsi, istavrit, mezgit, palamut ile barbun üzerinde kimyasal bileşenin ve  biyoaktif (fonksiyonel) özelliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
 
Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'nde en çok tutulan ve tüketilen beş  balık seçildi. Üniversitenin laboratuvarında iki yıl süren çalışmanın ardından  hamsinin diğer çeşitlere göre, fonksiyonel özelliklerinin iyi olduğu tespit  edildi.
 
Araştırmaya göre, hamsinin omega 3'lerden özellikle EPA yağ asitince  zengin, antioksidan özelliğinin yüksek olduğu ve antimikrobiyal özelliğinin  bulunduğu ortaya kondu.
 
Hamside, esansiyel amino asitlerden lisin, lösin ile özellikle  çocuklar için esansiyel olan arjinin ve histidinin yüksek olduğu belirlendi.
 
Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye  Şahin, Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Faruk Çelik ile Araştırma Görevlisi Melike  Demirkol'un yaptığı araştırmada dip balık türlerinden mezgidin çok az yağlı,  palamudun ise protein değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.
 
Sümeyye Şahin, AA muhabirine, balıkların insan sağlığı için oldukça  önemli olduğunu belirterek, içerdiği omega 3’ün kan basıncını dengelediğini,  çeşitli kalp hastalıklarından koruduğunu bundan dolayı da kalp dostu olarak  bilindiğini ifade etti. Şahin, ancak her balığın omega 3 kaynağı olmadığını,  vücudun omega 3 ihtiyacını karşılamak için de hamsi gibi yağlı balıkların  tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Balıklardaki biyoaktif bileşiklerin bağışıklık için önemine değinen  Şahin, bu bileşiklerin beyin için de faydalı, iltihap önleyici ve çeşitli kanser  türlerine karşı koruyucu özellikleri olduğunu vurguladı.
 
"Omega 3" denildiğinde akla ilk balık geldiğini, bunun da balık  yağının içinde bulunduğunu aktaran Şahin, "Yaptığımız araştırmada hamsinin  oldukça yağlı olduğu ve omega 3’lerden EPA değerinin oldukça yüksek olduğunu  bulduk." dedi.
 
Hamsinin birçok parametre açısından ön plana çıktığını dile getiren  Şahin, bu balığın mevsiminde daha çok tüketilmesini önerdi.
 
Mezgidin proteince ön plana çıktığını, ancak yağsız bir balık  olduğundan omega 3 kaynağı olmadığını aktaran Şahin, "Genelde doktorlar omega 3  ve özellikle D vitamini için hastalarına balık tüketmelerini tavsiye ediyor.  Ancak her balığın bunu karşılamadığını, yağlı balık tüketimiyle bunların  karşılanabileceğini, halk arasında mezgidin yağlı bir balık olarak bilindiğini,  yapılan araştırmada ise bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.
 
Araştırma Görevlisi Melike Demirkol ise balık tüketiminin insan  sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına böyle bir çalışma  yaptıklarını ifade etti.
 
Balıkların beden sağlığı ve vücudun dokularının yenilenmesi için  faydalı olduğunu belirten Demirkol, yaptıkları araştırmada, hangi balık  çeşitlerinde ne gibi besin değerinin fazla ya da az olduğunu çalışmada  gördüklerini dile getirdi.
 
  
 

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Ordu Üniversitesi Karadeniz biyoaktif hamsi
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