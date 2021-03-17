Karadeniz'de alarm! Önlemler üst seviyeye çıkarıldı, vaka artışında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.

Giresun, İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun , 458,53’e yükseldi. ‘Çok yüksek riskli iller’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de vaka sayısı en yüksek Samsun’u, Sinop Ordu ve Trabzon takip etti.

Trabzon’da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32’ye geriledi. Trabzon’da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer aldı. Karadeniz’deki vakaların seyrini değerlendiren uzmanlar, bölgedeki vaka artışında, ‘İngiliz varyantı’ mutasyonlu virüsün etkisi olduğuna dikkati çekerek, insan davranışlarındaki ihmallerin değişmemesi nedeniyle yayılımın durdurulamadığını savundu.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Başta Samsun olmak üzere, vaka oranı yüksek illerde cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Vaka artışına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, zaman zaman maske ve sosyal mesafe kurallarını da unutuyor. Bölgede salgın denetim ve kontrollerini üst düzeye çıkararak sürdüren yetkililer, tedbirlere uyulması çağrısında bulunuyor.

‘CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI’

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın , ülke genelinde vaka sayılarında artış olduğunu, güncel haritaya göre Karadeniz’in yine kırmızı bölge olarak kaldığını söyledi. Bölgede vaka sayısındaki artışa dikkati çeken Prof. Dr. Aydın, "Sinop, Samsun, Gümüşhane ve Tokat ’ta sayılar arttı. Diğer şehirlerimizde ise plato yaptı diyebiliriz. Ancak komşumuz Bayburt ’ta az olsa da bir artış karşımıza çıktı. Trabzon’da Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü denetimleri artırdı, toplumu bilinçlendirmek adına anonslar yaparak çeşitli ilanlar verdi. Ona rağmen sayımızda ciddi bir değişiklik olmaması bizi başka şeyler düşünmeye sevk ediyor” dedi.

‘VİRÜS DEĞİŞİME UĞRADI AMA İNSANLAR DEĞİŞMEDİ’

Karadeniz’de Covid-19 vakalarının düşürülebilmesi için daha fazla tedbir gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Faruk Aydın, mutant virüsün bölgedeki etkisine değindi. Prof. Dr. Aydın, "Burada en önemli olan şey, Karadeniz’de mutant virüs yaygın şekilde hakim. Virüs değişime uğradığı halde insanlarda bir değişim olmaması, sayıların bu şekilde kalmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Aynı hareketleri yaparak farklı sonuç almak pek mümkün değil. O nedenle toplumdan daha farklı davranmalarını beklemek zorundayız veya Karadeniz bölgesi için ek tedbirler almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.

‘EK ÖNLEM ALINMASI ŞART’

Virüsün seyahat yoluyla başka bölgelere taşındığı uyarısını da yapan Prof. Dr. Aydın, "Bölge içinde iller arası seyahatlerin mutlaka denetime tabi tutulması gerekiyor. Hatta bölge içerisinde iller arası seyahatlerin de mutlaka denetime tabi tutulması, hatta dışarında bölgemize ve bölgeden dışarıya giriş çıkışların da kontrol altında tutulması bir zorunluluk haline gelmekte. Bütün ülkemizde artan bu sayıların telafisi zor durumlar oluşturmaması, belki kısıtlamalar, sokağa çıkmalar, sektörlerin faaliyetlerinin durdurulması düşünülmese de zorunlu olmayan insanların bu gibi faaliyetlerde bulunmamasını sokağa gereksiz yere çıkmaması kalabalıklara girmemesi gibi ek önlemlerin alınması şart görünüyor” ifadelerinde bulundu.