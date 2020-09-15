Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli yakınlaşma!

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeyi tüm dünya kamuoyu yakından takip ederken, Karadeniz semalarında ise ABD ’ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağı görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra radar sistemleri tarafından tespit edilen yabancı uçakların ardından Güney Askeri Bölgesi'nden 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı.