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Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı

AA |  13 Haziran 2020 Cumartesi - 10:30 | Son Güncelleme : 13 06 2020 - 10:36

Meteorolojiden, Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle  saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum, Tokat ve Amasya il geneli ile Sinop, Ordu  ve Samsun'un kıyı ve iç kesimlerinde, sağanak ve dolunun etkili olabileceği  kaydedildi.
 
Metrekare başına 50 kilograma kadar yağış düşmesi beklenirken, meydana  gelmesi muhtemel dolu ile yağış anında şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine  karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
 
 
4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın  parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan Ardahan ile Kars çevrelerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak  bekleniyor.
 
Sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredecek.
 
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7,  Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
 
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Erzincan'da 28,  Kars'ta 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

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Meteoroloji Karadeniz sağanak dolu
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