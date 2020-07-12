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Karadeniz Bölgesine sızma girişimindeki 3 terörist engellendi

12 Temmuz 2020 Pazar - 11:48 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 11:48

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 
 
Erzurum Şenkaya’da, 3 örgüt mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca dün operasyon başlatılmış, çıkan çatışmada Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti
 
Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.
 
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
 
Bölgede operasyon devam ediyor.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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