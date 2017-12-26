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Karadeniz Bölgesi'nde ilk! Açılışı yapıldı

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 23:13 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 2:22

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öncülüğünde Karadeniz Bölgesi'nde ilk Gürcüce dil kursu açıldı.


Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Mağdur Ailelere  Yardımlaşma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Recep Tayyip  Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde kurs açıldı.
 
Kursa aralarında esnaf, öğretim üyesi, ev hanımı ve basın  mensuplarının da yer aldığı 45 kişi müracaat ederek ilk derse girdi.
 
İlk derse ayrıca Rize Belediye Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz,  Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze ile RTEÜ Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Ali Bilgin de katıldı.
 
"Aynı dilde birbirimizle konuşabilmek çok önemli"
 
Miktasadze, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin kaynaşması için çaba  gösterenlere Türkçe teşekkür ederek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde  Gürcüce eğitim olduğunu ancak ilk kez Karadeniz Bölgesi'nde vatandaşlara yönelik  dil kursu eğitimi verildiğini söyledi.
 
Gürcistan'ın Acara Özerk Bölgesi'nde çok sayıda üniversitede Türk Dili  ve Edebiyatı bölümü bulunduğunu belirten Mikatsadze, "Vatandaşlarımız Türkçe  öğrenebiliyor ve konuşabiliyorlar. Dil çok önemli. Dostluğumuzu pekiştirecek ve  birleştirecek en önemli köprülerden biri dildir. Aynı dilde birbirimizle  konuşabilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.
 
Mikatsadze, Mağdur Ailelere Yardımlaşma Derneğinin çok önemli görevler  üstlendiğine de işaret ederek, "Dernek yönetimi ve başkanı Nuriye Kaputoğlu'nun  bölge ilişkilerinin gelişiminde çok katkıları var. Bu ilişkilerin gelişimi için  derneğin çok daha iyi işler yapacağına inancımız tam. Bu kursun da yapılmasında  önemli katkılar sağladılar. Gürcüce öğrenmek için zaman ayıran herkese teşekkür  ediyorum." diye konuştu.
 
Kursa katılanlar, üç ay sürecek eğitimin ardından sertifika almaya hak  kazanacak.
 

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