Karadeniz Bölgesi'nde ilk! Açılışı yapıldı

Rize Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Mağdur Ailelere Yardımlaşma Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde kurs açıldı.

Kursa aralarında esnaf, öğretim üyesi, ev hanımı ve basın mensuplarının da yer aldığı 45 kişi müracaat ederek ilk derse girdi.

İlk derse ayrıca Rize Belediye Başkan Yardımcısı Sultan Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze ile RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin de katıldı.

"Aynı dilde birbirimizle konuşabilmek çok önemli"

Miktasadze, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin kaynaşması için çaba gösterenlere Türkçe teşekkür ederek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde Gürcüce eğitim olduğunu ancak ilk kez Karadeniz Bölgesi'nde vatandaşlara yönelik dil kursu eğitimi verildiğini söyledi.

Gürcistan'ın Acara Özerk Bölgesi'nde çok sayıda üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunduğunu belirten Mikatsadze, "Vatandaşlarımız Türkçe öğrenebiliyor ve konuşabiliyorlar. Dil çok önemli. Dostluğumuzu pekiştirecek ve birleştirecek en önemli köprülerden biri dildir. Aynı dilde birbirimizle konuşabilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Mikatsadze, Mağdur Ailelere Yardımlaşma Derneğinin çok önemli görevler üstlendiğine de işaret ederek, "Dernek yönetimi ve başkanı Nuriye Kaputoğlu'nun bölge ilişkilerinin gelişiminde çok katkıları var. Bu ilişkilerin gelişimi için derneğin çok daha iyi işler yapacağına inancımız tam. Bu kursun da yapılmasında önemli katkılar sağladılar. Gürcüce öğrenmek için zaman ayıran herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kursa katılanlar, üç ay sürecek eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanacak.