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Karadağ'da silah fabrikasında patlama

29 Ocak 2018 Pazartesi - 17:27 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 17:27

Karadağ'ın Mojkovac şehrindeki silah fabrikasında meydana gelen patlamada, iki işçi ağır yaralandı.


Bijelo Polje Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Tara Silah  Fabrikası'nda meydana gelen patlamada Radovan Cobeljic ve Maksim Vujicic isimli  işçilerin ağır yaralandığı kaydedildi.
 
İşçilerin hayati tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada,  yaralıların vücutlarında bulunan derin yanıklar nedeniyle helikopter ambulansla  başkent Podgorica'daki kliniğe sevk edildikleri bildirildi.
 
Fabrikadan patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olay  hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
 
Bu arada, aynı silah fabrikasında daha önce de üç patlama meydana  gelmişti. 2014 yılındaki iki ayrı patlamada 7 kişi yaralanırken, 2015 yılındaki  patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı.
 
  

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