Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne koruma altındaki karacaların avlandığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda 2 kişinin koruma altında bulunan 4 karacayı usulsüz olarak avladıklarını tespit etti. İsimleri açıklanmayan 2 kişiye, 26 bin 180 lira para cezası uygulandı.
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Karaca avlayan 2 kişiye 26 bin lira ceza
DHA | 10 Aralık 2020 Perşembe - 13:25 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 13:25