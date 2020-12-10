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Karaca avlayan 2 kişiye 26 bin lira ceza

DHA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 13:25 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 13:25

Kırklareli'de koruma altında bulunan 4 karacıyı avlayan 2 kişiye, 26 bin 180 lira para cezası uygulandı.


 
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne koruma altındaki karacaların avlandığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonda 2 kişinin koruma altında bulunan 4 karacayı usulsüz olarak avladıklarını tespit etti. İsimleri açıklanmayan 2 kişiye, 26 bin 180 lira para cezası uygulandı. 
 
 
 

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Kırklareli karaca ceza
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