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Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

AA |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:49 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 23:49

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.


Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan  düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola sürüklendi.
 
İhbar üzerine jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı.
 
Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma  başlattı.
 
 Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan aşırı  yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana  gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin  yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." denildi.
 

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Karabük Zonguldak kara yolu
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