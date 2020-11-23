Karabük Yenice TOKİ kura sonuçları: Karabük Yenice kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek!

TOKİ aracılığıyla milyonlar ev sahibi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar uygun fiyatlarla ve ödeme kolaylığıyla hayalindeki eve kavuşuyor. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Karabük Yenice kura çekilişi gerçekleştirildi. İşte Karabük Yenice TOKİ kura sonuçları çekiliş sonuçları…

Karabük Yenice TOKİ kura çekilişi tamamlandı. 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların sahibinin belirlendiği Karabük Yenice kura çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla sadece internet üzerinden takip edilebilen çekiliş sonrasında Karabük Yenice kura sonuçları isim listesi E-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek.

TOKİ kura çekilişi 23 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesabı üzerinden izlenebildi. TOKİ kura sonuçları, kura çekilişinin öğle saatlerinde tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Toplam 218 adet konuttan meydana gelen projede alt gelir grubuna toplam 215 adet başvuru gerçekleştirildi. Başvurulardan bir tanesi Şehit ailesi kategorisinden, 7 tanesi Engelli kategorisinden, 56 tanesi Emekli Kategorisinde, kalan daireler ise Diğer kategorisinden yapıldı.

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