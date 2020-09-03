Karabük Üniversitesi dünya sıralamasına girdi! Karabük üniversitesi taban puanları…

Karabük Üniversitesi önemli bir başarıya daha imza attı. Times Higher Education'ın (THE) geçen yıl için yayımladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000’e giren Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2021 sıralamasında da ilk 1000 üniversite arasında yerini korudu. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına giren Karabük Üniversitesi taban puanları nelerdir?

Karabük Üniversitesi dünyası sıralamasına girdi. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu THE'nin, 2021 dünya üniversiteleri sıralamasını ilan ettiği bildirildi. Buna göre, 93 ülkeden 1500’den fazla üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralamada KBÜ'nün 801-1000 bandında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 43 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye’den ilk 1000’e 11 üniversite girerken, Karabük Üniversitesi, Türkiye genel sıralamasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Aktüerya ve Risk Yönetimi EA 50 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji EA 30 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 309,34622 170534

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 328,7194 138703

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 285,46749 222856

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya SÖZ 70 291,02857 318683

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Coğrafya (İÖ) SÖZ 60 277,48865 403364

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80 302,43474 225984

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği SAY 70 453,33103 28251

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ebelik (Fakülte) SAY 70 280,7507 235395

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 288,37463 215521

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 303,57501 181576

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 265,22139 283301

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği SAY 60 276,96936 246198

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) SAY 60 235,77573 414371

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 25 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Felsefe EA 40 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80 275,4333 250576

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 50 346,74161 90545

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 285,33072 352867

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60 265,22947 489200

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Fakülte) SAY 90 300,03131 188983

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisat EA 40 201,92934 822439

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 120 326,06621 152914

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 307,61846 230350

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 350,39081 28492

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 331,96397 34232

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği SAY 70 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme EA 30 219,23563 795151

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Kimya SAY 20 234,763 419974

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 60 274,19901 254308

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 283,10288 229130

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Matematik SAY 40 247,36394 355164

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 268,90545 270931

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 30 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık SAY 90 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Orman Mühendisliği SAY 20 219,03047 474605

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği SAY 50 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Mühendisliği SAY 40 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi SÖZ 70 249,97833 608378

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 70 242,0186 674943

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 247,49529 549933

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50 217,73889 799909

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 70 286,52995 293708

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 60 239,6123 622875

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 30 219,34818 794725

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) EA 40 243,12047 589387

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (İÖ) EA 40 231,05873 709308

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih SÖZ 70 275,03243 419764

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) SÖZ 60 262,3991 510548

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp SAY 100 472,57322 17738

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp Mühendisliği SAY 10 328,48868 139014

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 20 Dolmadı Dolmadı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 30 257,37429 60339

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 294,33473 299705

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 274,39801 424154

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler EA 60 229,14762 728081

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50 246,89894 555123

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40 Dolmadı Dolmadı

2 Yıllık Karabük Üniversitesi Bölümleri ve Taban Puanları

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Adalet -2 TYT 100 252,83433 843502

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Adalet (İÖ) TYT 100 238,7122 1023259

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı -2 TYT 65 292,3864 460144

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) TYT 65 288,43108 489485

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ameliyathane Hizmetleri -2 TYT 50 287,86896 493742

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Aşçılık -2 TYT 40 227,16154 1177822

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgi Güvenliği Teknolojisi -2 TYT 20 218,35489 1303178

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı -2 TYT 60 243,82567 957664

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı -2 TYT 25 234,62605 1076143

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Teknolojisi -2 TYT 40 229,92325 1139069

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi -2 TYT 80 252,63879 845898

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 80 239,33966 1015218

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (UÖ) TYT 120 196,84874 1621121

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik -2 TYT 60 232,49969 1104405

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi -2 TYT 50 224,99746 1208567

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi -2 TYT 70 284,6927 519088

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi (İÖ) TYT 70 279,64049 561488

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Geleneksel El Sanatları -2 TYT 20 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi -2 TYT 30 201,11634 1557111

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Giyim Üretim Teknolojisi -2 TYT 25 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı -2 TYT 60 226,06298 1193326

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 50 199,41029 1582879

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 TYT 30 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım -2 TYT 70 308,83829 356408

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 70 297,58834 424301

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 60 235,84348 1060120

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 50 220,15189 1278022

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 40 219,55813 1286433

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği -2 TYT 50 216,67905 1326646

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60 222,42116 1245690

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40 212,62482 1384417

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği (UÖ) TYT 50 210,15706 1420160

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetimi -2 TYT 50 198,7929 1592231

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Kaynak Teknolojisi -2 TYT 30 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 230,67738 1128832

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimari Restorasyon -2 TYT 60 221,39036 1260341

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 60 199,27969 1584803

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 TYT 60 205,07567 1496264

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Optisyenlik -2 TYT 55 258,86752 770963

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ortopedik Protez ve Ortez -2 TYT 55 268,67206 665033

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otobüs Kaptanlığı -2 TYT 30 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otomotiv Teknolojisi -2 TYT 35 225,11697 1206815

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otopsi Yardımcılığı -2 TYT 35 294,56833 444731

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma -2 TYT 55 202,80322 1531245

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 35 192,13078 1683747

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Radyo ve Televizyon Programcılığı -2 TYT 60 205,90505 1483685

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 60 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi -2 TYT 50 247,29732 913006

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 40 233,26173 1094196

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Makine Teknolojisi -2 TYT 30 243,28627 964643

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Makinistlik -2 TYT 60 258,29949 777586

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Raylı Sistemler Makinistlik (İÖ) TYT 60 242,26563 977876

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 TYT 90 225,75011 1197768

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50 211,19462 1405035

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği (UÖ) TYT 40 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 TYT 65 247,41869 911444

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 65 235,86191 1059864

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 TYT 60 255,38116 812204

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60 242,1042 979982

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 TYT 65 278,22012 573946

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 65 273,46169 617890

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama -2 TYT 60 210,56057 1414276

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 40 190,71527 1699243

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Turist Rehberliği -2 TYT 30 198,58443 1595359

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 TYT 45 198,43103 1597683

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 30 — —

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri -2 TYT 55 189,35328 1712096

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) TYT 65 262,32263 731988

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)(İÖ) TYT 65 238,52929 1025596

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı -2 TYT 60 235,9093 1059239

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60 222,2325 1248382

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Demir Çelik Enstitüsü ( ARGE )

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Koordinatörlüğü

Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi

Üniversitenin demir çelik ar-ge binasının inşaatı bitmiştir.