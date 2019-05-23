Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 2 sanık, 3 yıl 1 ay on beşer gün hapis cezasına çarptırıldı. Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ş.G. ve Z.Y. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.



Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, isnat edilen suçtan 3 yıl 1 ay on beşer gün hapse mahkum etti.



