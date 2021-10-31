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Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi ölü

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 1:06 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 1:06

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil,  Karabük-Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında devrilerek bir evin  bahçesine düştü.
 
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri  sevk edildi.
 
Sağlık ekibi, sürücü Düzgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini  belirledi. Yaralanan Mustafa Özen (34) ise ambulansla Araç Devlet Hastanesine  kaldırıldı.
 

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Karabük Safranbolu otomobil
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