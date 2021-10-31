Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi ölü
AA | 31 Ekim 2021 Pazar - 1:06 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 1:06
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil
, Karabük-Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında devrilerek bir evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık
, polis, jandarma
ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Düzgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Özen (34) ise ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.