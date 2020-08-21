Karabük'te 65 üstü ve 15 yaş altının düğünlere katılması kısıtlandı

Karabük'te, corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların düğünlere katılmalarına kısıtlama getirildi.

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların oranının düzenli olarak takip edilmesi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda Covid-19 hastalarının yayılımını önlemek amacıyla tedbirler alındığını duyurdu. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“İl genelinde yapılmakta olan düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi, halası olan kişilerin ve bunların eşlerinin katılımına izin verilmesine,