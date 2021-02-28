28 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Karabağ zaferi ile ilgili net mesaj: Topraklarımızı kurtardık

28 Şubat 2021 Pazar - 12:18 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 12:25

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'daki darbe girişimi ve Azerbaycan'ın 30 yıl sonra elde ettiği Karabağ zaferine ilişkin, CNN TÜRK’ten Fulya Öztürk ve Sercan Sever'e konuştu, önemli değerlendirmede bulundu. Hacıyev, Ermenistan’daki son gelişmelerin Karadağ Anlaşması'na olası etkilerine ilişkinse net mesaj vererek, "Topraklarımızı kurtardık, sorun bitmiştir." ifadelerini kullandı.


Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın 30 yıl sonra elde ettiği Karabağ zaferinin ardından Ermenistan’da sular durulmuyor. Ordunun istifaya davet ettiği Başbakan Nikol Paşinyan koltuğunu korumaya çalışırken, gelişmeler Azerbaycan’da da yakından takip ediliyor.
 
"ERİVAN'DA YAŞANANLAR KARABAĞ'I ETKİLEMEZ" MESAJI 
 
Akıllardaki sorulardan biri de Ermenistan’daki muhtıra , darbeye dönüşürse bu Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Karabağ anlaşmasını etkiler mi? Hacıyev bu konuda net bir mesaj veriyor:  Topraklarımızı kurtardık, sorun bitmiştir. Ve ekliyor;  Azerbaycan'ın demir yumruğu gücünü koruyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ‘Paşinyan istifa etmeli mi?’ sorusunaysa, "Yorum yapmak istemeyiz, ermeni halkının kararıdır” yanıtını verdi.
 

ETİKETLER

azerbaycan karabağ zafer
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.